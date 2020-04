കൊല്‍ക്കത്ത: സഹോദരിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നിര്‍മിച്ച ആശുപത്രി കെട്ടിടം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി സര്‍ക്കാരിന് വിട്ടുനല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍നിന്നുള്ള ടാക്‌സി ഡ്രൈവറുടെ വാഗ്ദാനം.

50 കിടക്കകളുള്‍പ്പെടെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രി കെട്ടിടം ബരുപുരിലെ പുന്‌റിയിലാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നിര്‍മിച്ച ഈ ആശുപത്രി കെട്ടിടം കോവിഡ് സംശയിക്കുന്നവരുടെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ വിട്ടുനല്‍കാമെന്നാണ് സെയ്തുല്‍ ലസ്‌കര്‍ എന്ന ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

2004-ലാണ് ലസ്‌കറിന്റെ സഹോദരിയായ മറുഫ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. മറുഫയുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് തന്റെ വാഹനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും വിറ്റ് ലസ്‌കര്‍ ആശുപത്രി നിര്‍മിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ദിനംപ്രതി മൂന്നൂറോളം പേരെ ചികിത്സിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യകേന്ദ്രമാണ് ഈ ആശുപത്രി.

ആശുപത്രി കെട്ടിടം ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ലസ്‌കര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സമീപിച്ചു. വിഷയം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ജില്ല് കളക്ടര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

