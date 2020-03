കൊല്‍ക്കത്ത: കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും മുഖാവരണം ധരിച്ച് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കര്‍ശനമായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുമ്പോള്‍ മാസ്‌ക് വിതരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപിയും.

ബംഗാളിലെ പ്രാദേശിക ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാസ്‌ക് വിതരണം ചെയ്തത്. മോദിയുടേയും ബിജെപിയുടേയും പേര് അച്ചടിച്ച മാസ്‌കുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

Kolkata: Local leaders of the West Bengal unit of BJP distributed masks among people, with 'Save from Coronavirus infection Modi ji' printed on them, in the city earlier today. pic.twitter.com/hUkSjFnLRZ