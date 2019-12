ചെന്നൈ: ദേശീയ പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ കോലംവരച്ച് സമരം ചെയ്തവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോലംവരച്ച് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു. ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍, എംപി കനിമൊഴി എന്നിവരുടെ വീടുകള്‍ക്കു മുന്നിലും സിഎഎ, എന്‍ആര്‍സി എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി കോലങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആല്‍വാര്‍പേട്ടിലെ തന്റെ വീടിനു മുന്നില്‍ വരച്ച കോലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ എംകെ സ്റ്റാലിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും എന്‍ആര്‍സി, സിഎഎ വിരുദ്ധസമരം' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സ്റ്റാലിന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. വീടിനു മുന്നിലെ റോഡില്‍ വരച്ചിരിക്കുന്ന കോലങ്ങളും പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണാം.

ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം തന്നെ കനിമൊഴിയുടെ സിഐടി കോളനിയിലെ വീടിനു മുന്നില്‍ കോലം വരച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ഡിഎംകെയുടെ വനിതാ വിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തകരോട് വീടിനു മുന്നില്‍ കോലം വരച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ കനിമൊഴി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കനിമൊഴി തന്റെ വീടിനു മുന്നില്‍ വരച്ചിരിക്കുന്ന കോലത്തിന്റ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ ചെന്നൈ ബസന്ത് നഗര്‍ ബസ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ കോലങ്ങള്‍ വരച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാന്‍ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മൂന്ന് അഭിഭാഷകരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിന്നീട് ഇവരെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു. അനധികൃതമായി സംഘം ചേര്‍ന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എന്നാരോപിച്ചാണ് പോലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നത്. എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍ സംഭവത്തെ അപലപിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റാലിന്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കോലംവരച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു.

Content Highlights: Kolam protest against CAA and NRC spreads in Tamil Nadu; Kolams outside Stalin, Kanimozhi homes