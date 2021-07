നാഗാലാന്‍ഡ് : ഈ എരിവ് ഇനി വിദേശിക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും എരിവുള്ള മുളക് എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഭൂത് ജൊലോക്കിയ(ഗോസ്റ്റ് പെപ്പര്‍) ഇനി വിദേശികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും എരിവു പകരും. നാഗാലാന്‍ഡില്‍ നിന്നും വിളവെടുത്ത മുളകുകള്‍ ഗുവാഹത്തിയില്‍ നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗം യുകെയിലേക്ക് ഇതാദ്യമായി കയറ്റി അയച്ചതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒപ്പം 2019 ല്‍ ഭാര്യയോടൊപ്പം മേഘാലയയിലെ പച്ചക്കറിച്ചന്ത സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ 'ഭൂത് ജൊലോക്കിയ' വാങ്ങാനിടയായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മയും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ചു.

The king of chillies from Nagaland exported to London via Guwahati for the first time.



Reminds me of our brush with this famous variety of fiery chillies when Lakshmi & I stopped by at a roadside vegetable market during our trip to Meghalaya in August 2019. https://t.co/Od298o5huQ pic.twitter.com/93JLpQa2gc