ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ എസ് ഐ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രധാനപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ അറസ്റ്റില്‍.

യുവമോര്‍ച്ച നേതാവായ ശിഖര്‍ അഗര്‍വാളാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഹാപുറില്‍നിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ബുലന്ദ് ശഹര്‍ പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്നു തന്നെ ഇയാളെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

പശുക്കളുടെ ജഡാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് ബുലന്ദ്ശഹര്‍ ജില്ലയിലെ സിയാനയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെയാണ് എസ് ഐ സുബോധ് കുമാര്‍ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രദേശവാസിയായ ഇരുപത്തൊന്നുകാരന്‍ സുമിത് കുമാറിനും സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ 27 പേര്‍ക്കെതിരെയാണ്‌ സിയാന പോലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്‌. ബജ്‌രംഗ് ദള്‍ നേതാവും കേസിലെ മറ്റൊരു മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളുമായ യോഗേഷ് രാജിനെ ജനുവരി മൂന്നിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ദാദ്രിയില്‍ ഗോമാംസം കൈവശം വെച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അഖ്‌ലാഖ് എന്നയാളെ ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് സുബോധ് കുമാറായിരുന്നു.

Shikhar Aggarwal, accused in murder case of Inspector Subodh Singh in #BulandshahrViolence, arrested by Bulandshahr police from Hapur today pic.twitter.com/UTePsqiHV8