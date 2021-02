ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതകളെ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് കര്‍ഷകർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം. ഹരിയാണയിലെ പല്‍വാലില്‍ സുപ്രധാന ദേശീയ പാത കര്‍ഷകര്‍ തടഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് വരെ തുടരുന്ന ചക്ക ജാമില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ സ്തംഭിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിലും പുണെയിലും വലിയ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു. ബെംഗളൂരുവില്‍ മുപ്പതോളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചാബ്-ഹരിയാണ അതിര്‍ത്തികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളും കര്‍ഷകര്‍ ഉപരോധിച്ചു. ഡല്‍ഹി-എന്‍.സി.ആര്‍ മേഖലയില്‍ സുരക്ഷക്കായി 50000 പോലീസ്, അര്‍ദ്ധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ നടന്ന ട്രാക്ടര്‍ പരേഡിനിടെയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡല്‍ഹിയിലെ കനത്ത സുരക്ഷ. പത്തോളം മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ രാവിലെ മുതല്‍ തന്നെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും റോഡുകള്‍ ഉപരോധിക്കില്ലെന്ന് ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവരെ ഏത് സമയവും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വിളിക്കാനുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന റോഡ് ഉപരോധത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'അന്നദാതാകളുടെ സമാധാനപരമായ സത്യാഗ്രഹം ദേശീയ താല്‍പ്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് .ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും മാത്രമല്ല, ജനങ്ങള്‍ക്കും രാജ്യത്തിനും ദോഷകരമാണ്. പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ!' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

