ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപക നിയമനത്തിലെ സംവരണ തസ്തിക നിശ്ചയിച്ച രീതി ശരിവച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. ജസ്റ്റിസ്മാരായ വിനീത് ശരണ്‍, അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും കേരള സര്‍വകലാശാലയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള എതിര്‍കക്ഷികള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ എതിര്‍കക്ഷികളോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

വിവിധ അധ്യയന വകുപ്പുകളിലെ എല്ലാ ഒഴിവുകളും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയായിരുന്നു സര്‍വകലാശാല സംവരണം നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്ത വിഷയ വകുപ്പുകളിലെ തസ്തികകളെ ഒത്തുചേര്‍ത്ത് ഒരു യൂണിറ്റായി കാണാക്കരുതെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിലെ പ്രൊഫസര്‍, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ എന്നിവയെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയാല്‍ ഒഴിവുകളിലെ സംവരണം 100 ശതമാനമാകും.

കേരള സര്‍വകലാശാല തമിഴ് വകുപ്പ് അധ്യാപിക ഡോ: ടി. വിജയലക്ഷ്മി നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഹര്‍ജിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി ദാമ ശേഷാദ്രി നായിഡു, സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ജോര്‍ജ് പൂന്തോട്ടം, അഭിഭാഷകരായ എം പി വിനോദ്, അതുല്‍ ശങ്കര്‍ വിനോദ് എന്നിവര്‍ ഹാജരായി.

content highlights: kerala university; supreme court sent notice on petition against high court judgment