ചെന്നൈ: കൊവിഡ് 19-നെതിരെ പോരാടുമ്പോള്‍ തന്നെ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്ന കാര്യം കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പ്രമുഖ ശിശു രോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനും ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഗവേഷണകേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോ. ടി. ജേക്കബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വെല്ലൂരിലെ വീട്ടില്‍നിന്നു മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമുമായി ടെലിഫോണില്‍ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഡോ. ജേക്കബ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

അണുബാധയ്ക്ക് ഇരയാവുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള വഴി?

കേരളം ഒരു ദ്വീപല്ല. ന്യൂസീലന്റോ തയ്വാനോ പോലുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ കൊവിഡ് 19-ന്റെ കാര്യത്തില്‍ പൂജ്യം രോഗികള്‍ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനാവുകയുള്ളു. പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവരെ പൂര്‍ണ്ണമായും തടയാന്‍ ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാല്‍ കേരളത്തിന് ഇതു കഴിയില്ല. പല വഴിക്കും പുറത്തുനിന്ന് ആളുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അണുബാധ കൂടുകയും ചെയ്യും. താണ നിലത്തേ നീരോടൂ എന്നു പറഞ്ഞത് അണുബാധയ്ക്കും ബാധകമാണ്. അണുബാധ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വൈറസിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടാവും. ഇതൊരു തിരിച്ചടിയായി കാണുകയോ നിരാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അണുബാധ(Infection)യും രോഗവും(Disease) രണ്ടാണ്. കൊവിഡ് 19-നുള്ള പരിശോധന വെളിപ്പെടുത്തുക ഒരാള്‍ക്ക് അണുബാധയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ്. അയാള്‍ രോഗിയാവണമെങ്കില്‍ അതിന് ക്ലിനിക്കല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, തീവ്രമായ പനി, കടുത്ത തൊണ്ടവേദന, രുചിയും മണവും അറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ കൊവിഡ് 19 രോഗിയാണെന്ന് പറയുക.

മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് കേരളം കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൊറോണയുടെ രണ്ടാം തരംഗ(second wave) മുണ്ടാവുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റിന്‍ ആണ് ഇതില്‍ മുഖ്യം. അണുബാധയ ഉള്ളവരില്‍നിന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് സാധാരണ ക്വാറന്റിന്‍. എന്നാല്‍ അണുബാധ ഇല്ലെങ്കിലും ക്വാറന്റിനില്‍ കഴിയുന്നതിനെയാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റിന്‍ എന്നു പറയുന്നത്. മുതിര്‍ന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം ഇത് കര്‍ശനമായും നടപ്പാക്കണം. വരുന്ന ജനുവരിയോടെ കൊവിഡ് 19-നുള്ള വാക്സിന്‍ വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതുവരെയെങ്കിലും പ്യൂപ്പകളെ കൊക്കൂണില്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ പ്രായമേറിയവരെ സംരക്ഷിക്കണം. മാസ്‌ക് ധരിക്കലും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതും ഇതോടൊപ്പം തുടരണം. നമ്മുടെ ജൈന സന്യാസിമാര്‍ മുഖാവരണം എത്രയോ കാലമായി ധരിക്കുന്നുണ്ട്. വായുവില്‍ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ശീലമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

സ്‌കൂള്‍ തുറക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഒണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവാതെ വന്നതു കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അത്യധികം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി. വിദേശത്ത് പലയിടങ്ങളിലും സ്‌കൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്‌ക് ധരിച്ചാല്‍ ആറടി അകലമൊന്നും വേണ്ട . രണ്ടടി അകലം ധാരാളമാണ്. കുട്ടികളില്‍നിന്നു മുതിര്‍ന്നവരിലേക്ക് കൊവിഡ് 19 പകരുന്നതിന് വലിയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളുടെ ശ്വാസകോശത്തില്‍ പൊതുവെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ അളവ് കുറവാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അണുബാധയുണ്ടാവും പക്ഷേ, രോഗികളാവുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് അവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതു കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഘടകം കൊണ്ടാണോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. വേണമെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കുട്ടികളുടെ ആന്റിബോഡി(പ്രതിദ്രവ്യം) പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികളില്‍ നിലവില്‍ എത്രമാത്രം ഈ അണുബാധ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഇതിലൂടെയാവും. കൊവിഡ് 19-ന്റെ പരിശോധന പോലെ ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയല്ല ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റിങ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ രാജിവ് ബജാജ് പറഞ്ഞത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പരാജയമാണെന്നാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിരപ്പാക്കിയത് കൊറോണയെ അല്ലെന്നും ജി.ഡി.പി.(മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം)യെ ആണെന്നും ബജാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊവിഡ് 19- നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

വൈറസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതിവിടെനിന്നു പോയിട്ടില്ല. ഐസ്ലന്റ് എന്ന രാജ്യം കൊവിഡ് 19-നെ നേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ അടുത്തിടെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി ആദ്യം വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ അവിടത്തെ ഭരണാധികാരികള്‍ പൊതു ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെയും പോലിസിലെയും എപ്പിഡമിയോളജി വിഭാഗത്തിലെയും വിദഗ്ധരെ വിളിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് ആരാഞ്ഞു. അവര്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭരണകൂടം നടപടികളെടുത്തു. 1806 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ അണുബാധയുണ്ടായത്. ഇതില്‍ 1,794 പേര്‍ സുഖപ്പെട്ടു. പത്ത് പേര്‍ മരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്‌കൂളുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നീന്തല്‍ക്കുളങ്ങളും ജിമ്മുകളും വരെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ഐസ്ലന്റില്‍ ജനസംഖ്യ കുറവാണെന്നത് ഒരു ഘടകമാണ്. പക്ഷേ, മുന്നൊരുക്കവും ആസൂത്രണവും കൊവിഡ് 19-നെ നേരിടുന്നതില്‍ സുപ്രധാനമാണെന്നാണ് ഐസ്ലന്റും കേരളവും പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കും മുന്നൊരുക്കത്തിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നു. കൊവിഡ് 19-നെ എങ്ങിനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും വവിവരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം മാര്‍ച്ച് ആദ്യവാരം ഞാന്‍ എഴുതിയിരുന്നു. ഇത് മാര്‍ച്ച് 14-ന് ഇക്കണോമിക് ആന്റ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ വീക്ക്ലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പക്ഷേ, ഭരണാധികാരികള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല. മാര്‍ച്ച് 23 വരെ പാര്‍ലമെന്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അതിനിടയില്‍ നിരവധി സമ്മേളനങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നടന്നു. 24-ന് രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലിവില്‍ വന്നു. നിലവില്‍ കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടേകാല്‍ ലക്ഷം കടന്നു. 6,348 പേര്‍ മരിച്ചു. നമ്മള്‍ എവിടെയാണെന്ന് ഈ കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമുണ്ടോ?

