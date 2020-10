ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതികളായ എം.പിമാരെയും എം.എല്‍.എമാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാന്‍ കേരള പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചതായി അമിക്കസ് ക്യുറി. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അമിക്കസ് ക്യുറി വിജയ് ഹന്‍സാരിയ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വാറണ്ടോ, സമന്‍സോ ലഭിച്ച ശേഷം വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാത്ത ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയും മറ്റ് അച്ചടക്കനടപടിയും സ്വീകരിക്കണമെന്നും അമിക്കസ്‌ക്യൂറി സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാറണ്ടും സമന്‍സും പ്രകാരമുള്ള നടപടി പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ എസ്.പിമാര്‍ക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അമിക്കസ്‌ക്യൂറി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ എം.പിമാരും, എം.എല്‍.എമാരും പ്രതികളായ 324 കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എം.പിമാരും, എം.എല്‍.എ മാരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ക്രിമിനല്‍ കേസ്സുകളിലെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാനുളള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവിധ കേസുകളിലെ വിചാരണ വൈകിയതിലുള്ള കാരണം അറിയിക്കാനും ഹൈക്കോടതികളോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഇതനുസരിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമിക്കസ് ക്യുറി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അമിക്കസ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കൈമാറിയ 27 പേജ് വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് മാതൃഭുമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

