ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് കേരള ഹൗസില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. ജീവനക്കാരുടെ കുറവും കാന്റീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആവശ്യം കേരള ഹൗസ് നിഷേധിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷനാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

നിരവധി മലയാളി നഴ്‌സുമാരാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പലര്‍ക്കും കൊറോണ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്‍ ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇക്കാര്യം കത്തു മുഖേന കേരള ഹൗസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അനുകൂലമായ മറുപടിയല്ല കേരള ഹൗസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ കേരള ഹൗസില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവവും ഒരു മാസമായി ക്യാന്റീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്നതുമാണ് കേരള ഹൗസ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ഇതിനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാരണം.

