ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് 22.48 ടണ്‍ അവശ്യമരുന്നുകള്‍ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയായതായി കേരള ഹൗസ് സ്പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ എ. സമ്പത്ത് അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ ആദ്യഘട്ടമായി ആറു ടണ്‍ മരുന്നുകള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തി.

വിസ്താര, എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരുന്നുകള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. ഇന്‍സുലിന്‍, ഗ്ലൗസുകള്‍, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍, ഒ.ആര്‍.എസ്. എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ അയക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കൊച്ചിയിലെത്തും.



കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനപ്രകാരം മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ചണ്ഢീഗഢില്‍ നിന്നും ഭോപ്പാലില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലെത്തിച്ചിട്ടാണ് വിമാനമാര്‍ഗ്ഗം മരുന്നുകള്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഇന്‍സുലിനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അവശ്യമരുന്നുകളുടെ കണ്‍സൈന്‍മെന്റ് ആറു ടണ്‍ വീതം തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കൊച്ചിയിലെത്തും. 400 കാര്‍ട്ടനുകളിലായി മൂന്നു ടണ്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 2051 കാര്‍ട്ടന്‍ മരുന്നുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതിനു പുറമെ ഒരു കോടി ക്ലോറിന്‍ ടാബ്ലറ്റുകളും കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കും.

Content Highlights: kerala flood 2019; emergency medicines sending from delhi to kerala; kerala house special officer a sampath says all arrangements are done