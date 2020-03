ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക് ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്യുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളോട് ഡല്‍ഹിയില്‍ തന്നെ തുടരാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തടയാന്‍ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്തുതന്നെ തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭക്ഷണത്തിനോ വെള്ളത്തിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. വീട്ടുവാടക നല്‍കാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവരുടെ വാടക സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കി. വീട്ടുടമകള്‍ വാടക ചോദിച്ച് തൊഴിലാളികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്.

വാടക നല്‍കാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവര്‍ക്കുവേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു മാസത്തെ വീട്ടുവാടക നല്‍കും. വാടക ചോദിക്കരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന വീട്ടുടമകള്‍ക്കെതിരെ അന്വഷണം ഉണ്ടാവുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണണ്ടെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. നാലു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്താഴവും നല്‍കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു ക്ഷാമവുമുണ്ടാകില്ല.

നിങ്ങള്‍ എവിടെയാണോ അവിടെത്തന്നെ തുടരണമെന്നാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. അത് കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Content Highlights: Kejriwal Urges Migrant Workers to Stay in Delhi, Says Govt Will Pay Their Rent