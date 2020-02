ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഗ്യാരന്റി കാര്‍ഡിലെ പത്ത് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കര്‍മ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത മന്ത്രിമാരുടെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിലാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

കര്‍മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ തലവന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം, അനധികൃത കോളനികളിലെല്ലാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ഉറപ്പുകളാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഗ്യാരന്റി കാര്‍ഡില്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇവ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തുക അടുത്ത ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തുമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹം അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച 20 മിനിട്ടോളം നീണ്ടുനിന്നു. ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം നേടിയ ശേഷം കെജ്‌രിവാളും അമിത് ഷായും നടത്തുന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു ഇത്. കൂടുക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

