ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയ മൂന്ന് കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ കീറിയെറിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ നടപടി ഓന്തിന്റെ നിറംമാറ്റം പോലെയാണെന്ന് ബിജെപി എംപി മീനാക്ഷി ലേഖി. മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹി നവംബര്‍ 23 നുതന്നെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനമായി ഇറക്കിയതാണ്. വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതിനു ശേഷമാണ് അവര്‍ ബില്ലിന്റെ കോപ്പികള്‍ കീറി എറിയുന്നത്. അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമാണിത്. യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ നിറം മാറ്റാന്‍ കെജ്‌രിവാളിന് കഴിയുന്നുവെന്നും ലേഖി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഡല്‍ഹി നിയമസഭയുടെ വ്യാഴാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ഒറ്റദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ കീറിയെറിഞ്ഞത്. കര്‍ഷകരുടെ വന്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇടയാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഇത്. കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ബിജെപി പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

'മഹാമാരിക്കിടെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കാന്‍ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടിയത് എന്തിനാണ് ? നിരവധി അംഗങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസഭയില്‍ വെട്ടെടുപ്പില്ലാതെ മൂന്ന് നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറോ ഏഴോ വര്‍ഷംകൊണ്ട് ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ ചിലവേറിയതാക്കി മാറ്റി. വളരെയധികം തുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പാസാക്കിയത് ബിജെപിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കാനാണ് - കെജ്‌രിവാള്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം ഡല്‍ഹി നിയമസഭ പാസാക്കി. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി കര്‍ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ ബിജെപി തയ്യാറാകണമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെയും എന്നതുപോലെ കര്‍ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പമല്ല.

തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിപ്പിക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളാണ് സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മൂന്ന് പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും ഡല്‍ഹി നിയസഭ തള്ളിക്കളയുകയും അവ എത്രയും വേഗം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാള്‍ മോശമായി പെരുമാറരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നുവെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

