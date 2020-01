ന്യൂഡല്‍ഹി: റോഡ് ഷോ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ നീണ്ടുപോയതിനാല്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാളിന് തിങ്കളാഴ്ച നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. നാളെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമെത്തി പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ അറിയിച്ചു.

നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി മത്സരാര്‍ഥി വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിക്കുള്ളില്‍ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷണറുടെ ഓഫീസില്‍ എത്തണമെന്നാണ് ചട്ടം.

'ഞാന്‍ ഇന്ന് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ റോഡ്‌ഷോയ്‌ക്കെത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകരെ നിരാശരാക്കി എനിക്കെങ്ങനെ തിരികെ പോകാന്‍ കഴിയും? നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക ഞാന്‍ നാളെ സമര്‍പ്പിക്കും.' കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

വാല്‍മീകി മന്ദിറില്‍ നിന്നാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനിഷ് ശിശോദിയ, ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിങ്, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു കെജ്‌രിവാള്‍ റോഡ്‌ഷോയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നമായ ചൂലുകള്‍ ഉയര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തകരും അനുയായികളും അണിനിരന്നതോടെ റോഡ് ഷോ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ ജനസമുദ്രമായി.

'അച്ഛേ ബീതേ പാഞ്ച് സാല്‍, ലഗോ രഹോ കെജ്രിവാള്‍' (കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷം നന്നായി കടന്നുപോയി,മുന്നോട്ട് തന്നെ കെജ്‌രിവാള്‍ )എന്നതാണ് ആം ആദ്മിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യം. 2015നേക്കാള്‍ മികച്ച വിജയമാണ് ആം ആദ്മി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ 70 സീറ്റും എഎപി കരസ്ഥമാക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം.

Content Highlights: Kejriwal fail to file Poll nomination because of road show