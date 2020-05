ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അമിതിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

'കൊറോണ വ്യാപനത്തിനിടയിലും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് അമിത് ജി ജനങ്ങളെ സേവിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവത്യാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ നൽകുമെന്നും' ട്വിറ്ററിലൂടെ കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

പോലീസുകാരന്റെ മരണത്തിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റണന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാളിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

अमित जी अपनी जान की परवाह ना करते हुए करोना की इस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे। वे खुद करोना से संक्रमित हो गए और हमें छोड़ कर चले गए। उनकी शहादत को मैं सभी दिल्लीवासियो की ओर से नमन करता हूँ। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। https://t.co/n1eNmZNNCw — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 7, 2020

വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് നഗർ സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിളായിരുന്നു അനിൽ. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് അനിലിനെ ഡൽഹി ആർ.എം.എൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും ഇവിടെവെച്ച് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അശോക് വിഹാറിലെ പരിശോധ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇയാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

content highlighs: kejriwal,covid,Ex-gratia for Constable Who Died of Covid-19