ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്ററില്‍ കൊമ്പ് കോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും. ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഡല്‍ഹിയും മഹാരാഷ്ട്രയും അതിഥിതൊഴിലാളികളെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിച്ചതാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടാകാന്‍ കാരണമായതെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ട്വിറ്ററിലൂടെ കൊമ്പു കോര്‍ത്തത്.

ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഡല്‍ഹിയും മഹാരാഷ്ട്രയും അതിഥിതൊഴിലാളികളെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിച്ചതാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടാകാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പാര്‍ലമെന്റില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് ശുദ്ധ നുണയാണ്- കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശുദ്ധനുണയാണ്. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായവരോടും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരോടും പ്രധാനമന്ത്രി കുറച്ചു കൂടി സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുമെന്ന് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ചേരുന്നതല്ല.- കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

PM Modi gave an absolutely FALSE statement on #MigrantCrisis during the ill-planned lockdown.



Country expected him to be sensitive to people's suffering but he's busy doing dirty politics.



SHAMELESS POLITICS BY THE PRIME MINISTER! pic.twitter.com/Dlx43RmTrX