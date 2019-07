ഗുവാഹാട്ടി: അസ്സമില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് കാസിരംഗ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലെ കടുവ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു വീട്ടില്‍ അഭയം തേടിയത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. വെള്ളം കയറാത്ത തുണ്ട് ഭൂമിക്കായി അലയുന്ന കടുവയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത് വെള്ളത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ കാണ്ടാമൃഗങ്ങളാണ്. ഇതില്‍ വെള്ളത്തില്‍ അകപ്പെട്ട കാണ്ടാമൃഗ കുഞ്ഞിനെ കാസിരംഗ പാര്‍ക്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ വലിയ രീതിയിലാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

Field staff of Kaziranga are one of the sincerest and I am proud of working with him. #AssamFloods #Kaziranga #Floods #Rhino #Rescue #AssamForest #Conservation #GuardiansOfNature #Wildlife #KazirangaNationalPark pic.twitter.com/mjd5mrUilZ

വന്യ ജീവികള്‍ ഏറെയുള്ള കാസിരംഗ മേഖലയുടെ 90%വും ഇപ്പോള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. വിവിധ മേഖലകളിലായി നൂറ് കണക്കിന് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇവയെയെല്ലാം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുകയാണ്.

ഇതുവരെ 50ലധികം വന്യമൃഗങ്ങളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചത്തത്. ഇവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സുരക്ഷിത സ്ഥലം തേടി ദേശീയ പാത മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയില്‍ വണ്ടിയിടിച്ച് ചാവുകയായിരുന്നു .

This will melt your heart.



90% of #Kaziranga is under water now. #Disaster happens for #wildlife also. It increases when habitat is reduced and criss-crossed by other infrastructure. In the time of such disaster it becomes difficult for them to reach at a safer location. pic.twitter.com/E1yowPPJ1b