ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് സെനറ്റര്‍മാരുടെ കത്ത്. 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതിനു ശേഷം മൂന്നു മാസത്തിലധികമായി ജമ്മു കശ്മിരില്‍ തുടരുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിയന്ത്രണവും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തടങ്കലും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കത്ത്.

ഡെമോക്രാറ്റ്, റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടികളുടെ രണ്ടു വീതം സെനറ്റര്‍മാരാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും അതിനെതിരായി രാജ്യത്തെമ്പാടുമുയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് കത്തില്‍ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആശുപത്രികള്‍, കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കി, എഴുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിയന്ത്രണമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ അടക്കം നൂറു കണക്കിന് കശ്മീരികള്‍ കരുതല്‍ തടങ്കലിലാണ്. ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 24, 25 തീയതികളില്‍ ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയയും ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെനറ്റര്‍മാരുടെ കത്ത്.

