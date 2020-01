ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍നിന്ന് ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം പിടിയിലായ ഡിവൈഎസ്പി ദേവീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ പോലീസ് സേനയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ നീക്കം. ഇതിനുള്ള അനുമതി തേടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കശ്മീര്‍ ഡിജിപി ദില്‍ബാഗ് സിങ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

അനുമതി ലഭിച്ചശേഷമാകും പുറത്താക്കല്‍ നടപടി. ദേവീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടെ, വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ദേവീന്ദര്‍ സിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും കശ്മീര്‍ ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുല്‍ഗാമിലെ മിര്‍ ബസാറിന് അടുത്തുനിന്ന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ദേവീന്ദര്‍ സിങ് ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായത്. ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകരരായ നവീദ് ബാവ, അല്‍ത്താഫ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കവെയാണ് മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പിടിയിലായത്. ദേവീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകളൊന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് കശ്മീര്‍ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Jammu & Kashmir DGP Dilbag Singh on Deputy SP Davinder Singh: He has been suspended, we are recommending his sacking to the government. Cannot share right now what has been revealed during the interrogation. pic.twitter.com/qMRKJd4Xhq