ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീരില്‍നിന്ന് കുടിയേറിയവര്‍, കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ താമസിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റുകള്‍/ കശ്മീര്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍(Non Migrants) എന്നിവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എ.ഐ.സി.ടി.ഇയുടെ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഇളവുകള്‍ നല്‍കും.

ഓള്‍ ഇന്ത്യ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍(എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.) പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എ.ഐ.സി.ടി.ഐയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മാനേജ്‌മെന്റ്, ടെക്‌നിക്കല്‍, എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജുകളും ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കണം.

പുതിയ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഈ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാര്‍ക്കില്‍ പത്തു ശതമാനത്തോളം ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഓരോ കോഴ്‌സിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ടെക്‌നിക്കല്‍-പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയില്‍ കുറഞ്ഞത് ഒരു സീറ്റ് എങ്കിലും ഈ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്യണമെന്നത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. 2020-21 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതലാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക.

കുടിയേറിയ കശ്മീരികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഡൊമിസൈല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെമന്ന ഉപാധി എടുത്തുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളും കശ്മീരി ഹിന്ദുക്കളും ഡൊമിസൈല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

Special concessions for wards of Kashmiri Migrants & Kashmiri Pandit/ Kashmiri Hindu Families (Non-Migrants) living in Kashmir Valley for admission in Higher Educational Institutions from AY 2020-21 onwards.



