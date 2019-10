ശ്രീനഗര്‍: വീട്ടുതടങ്കലില്‍ കഴിയുന്ന കശ്മീരിലെ നേതാക്കളെ ഓരോരുത്തരായി മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍. ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി എന്നിവര്‍ അടക്കമുള്ളവരാണ് വീട്ടുതടങ്കലില്‍ കഴിയുന്നത്. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ലോക്‌സഭാംഗവുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് തടവിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാവും മോചിപ്പിക്കുകയെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക്കിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫാറൂഖ് ഖാന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ജമ്മു മേഖലയിലെ നേതാക്കളെ അധികൃതര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കശ്മീരിലെയും നേതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചന അധികൃതര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കിയിരുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിനും കശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിനും പിന്നാലെയാണ് നിരവധി നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്.

കശ്മീരിലെ 400 ഓളം നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം തടയുകയും അടക്കമുള്ള നടപടികളും അധികൃതര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ബ്ലോക്ക് വികസന സമിതികളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജമ്മു മേഖലയിലെ നേതാക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോചിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 24 ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Kashmir leaders will be released one by one - Advisor to J&K governor