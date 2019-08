ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരില്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനം വന്നേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാക്കി രാജ്യസഭയില്‍ നിര്‍ണായകനീക്കങ്ങള്‍.

രാജ്യസഭയില്‍ അടിയന്തരനിയമ നിര്‍മാണ നടപടി ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 11 മണിക്കുള്ള ശൂന്യവേള മാറ്റിവച്ചതായും രാജ്യസഭ ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അടിയന്തരയോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജ്യസഭയില്‍നിന്ന് ഈ അറിയിപ്പ് വന്നത്.

രാവിലെ 11 മണിയോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യസഭയിലും 12 മണിയ്ക്ക് ലോക്‌സഭയിലും പ്രസ്താവന നടത്തും. മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്താല്‍ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഇരുസഭകളെയും അറിയിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

അതിനിടെ, രാജ്യസഭയിലും ലോക്‌സഭയിലും കശ്മീരിലെ സാഹചര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാര്‍ അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി. കോണ്‍ഗ്രസ്, സിപിഎം, പി.ഡി.പി, ആര്‍.ജെ.ഡി, തുടങ്ങിയ പാര്‍ട്ടികളുടെ എം.പിമാരാണ് അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ഇതിനിടെ കശ്മീര്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിമാരുടെ അടിയന്തരയോഗം 10.30-ന് വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന നിയമം എടുത്തുകളഞ്ഞേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തിപകരുന്ന നീക്കങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ നടന്നത്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തുടങ്ങിയത്.

