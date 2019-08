ശ്രീനഗര്‍: 1948 മുതല്‍ കശ്മീര്‍ പ്രശ്‌നം യുഎന്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി കോണ്‍ഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കി. ജമ്മു കശ്മീരിനെ രണ്ട്‌ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കാനുള്ള ബില്ലിന്മേല്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഭയിലെ നേതാവുകൂടിയായ അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ പാര്‍ട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കി പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

1948 മുതല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലള്ളതാണ് കശ്മീര്‍ വിഷയമെന്നും അതിന്മേലെടുക്കുന്ന തീരുമാനം എങ്ങനെ ആഭ്യന്തരകാര്യമാകുമെന്നുമായിരുന്നു അധീറിന്റെ പരാമര്‍ശം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

നിങ്ങള്‍(സര്‍ക്കാര്‍) പറയുന്നു ഇത് ആഭ്യന്തരവിഷയമാണെന്ന്. എന്നാലിത് 1948 മുതല്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതൊരു ആഭ്യന്തരവിഷയമാണോ? നാം ഷിംല കരാറും ലാഹോര്‍ ഡിക്ലറേഷനും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ആഭ്യന്തവിഷയമാണോ അതോ നയതന്ത്രവിഷയമാണോ?- അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ആരാഞ്ഞു.

