ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കുന്ന നടപടി കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കിയത് കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കത്തിലൂടെ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പേ നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു വിധ സൂചനകളും പുറത്തുപോകാതെ ഇവര്‍ സൂക്ഷിച്ചു.

. പ്രഖ്യാപനദിവസം വരെ കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച യാതൊരു സൂചനകളും കേന്ദ്രവൃത്തങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

കശ്മീരിലേക്ക് കൂടുതല്‍ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചതോടെയാണ് വിവിധതരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയര്‍ന്നുതുടങ്ങിയത്. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. പക്ഷേ, കശ്മീരില്‍ അസാധാരണമായി എന്തോ നടക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ ആശങ്കയറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ മോദിയും അമിത് ഷായും കൂടുതല്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.

ഘട്ടംഘട്ടമായി കൂടുതല്‍ സൈനികരെ കശ്മീരിലെത്തിച്ച് പ്രദേശത്തെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് കേന്ദ്രം ആദ്യം സ്വീകരിച്ച നടപടി. തൊട്ടുപിന്നാല അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടകരോട് യാത്ര റദ്ദാക്കി മടങ്ങാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. കശ്മീരിലെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളോടും വിദ്യാര്‍ഥികളോടും മടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഐ.ബി, റോ മേധാവിമാരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഇതിനു മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കശ്മീരിലെ വിവിധ നേതാക്കള്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

സുരക്ഷാപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിമാറിയ നിമിഷങ്ങളില്‍ തങ്ങള്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയും മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയും പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനിടെ കശ്മീരിലെ ടെലഫോണ്‍, മൊബൈല്‍, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയില്‍ അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ കശ്മീരില്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ഒരു സൂചനകളും ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുശേഷം രാവിലെ 11 മണിയോടെ രാജ്യസഭയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് കശ്മീരിലെ സുപ്രധാന തീരുമാനം രാജ്യത്തെ അറിയിച്ചത്.

