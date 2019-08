ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കമാണെന്നും ഉടനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി നേടിയതിനെക്കാള്‍ വലിയ വിജയം ബി.ജെ.പിക്കുണ്ടാവുമെന്നും മുന്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ. ഈ തീരുമാനം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കമാണെന്നും ഇതുകൊണ്ട് ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയതില്‍ രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ചില പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഉടനെ ഒരു പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ 1984-ല്‍ രാജീവ് ഗാന്ധി നേടിയ വിജയത്തെക്കാള്‍ വലിയ വിജയം ബി.ജെ.പിക്കുണ്ടാവും. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് അവര്‍ തകര്‍ക്കും- യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ വ്യക്തമാക്കി.

1984-ല്‍ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് 400-ലേറെ സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാല്‍ ബി.ജെ.പി. ഇതിലും കൂടുതല്‍ സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുമെന്നാണ് സിന്‍ഹയുടെ അഭിപ്രായം.

കശ്മീരിലെ നടപടിയും നോട്ടുനിരോധനം പോലെ രാഷ്ട്രീയനീക്കമാണെന്നും യശ്വന്ത് സിന്‍ഹ വ്യക്തമാക്കി. നോട്ടുനിരോധനം ഒരിക്കലും സാമ്പത്തികപരമായ നടപടിയായിരുന്നില്ല. അത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയനീക്കമായിരുന്നു. കശ്മീരിലും അതുതന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എന്‍.ഡി. ടി.വിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: kashmir article 370; yashwant sinha says if an election held soon bjp will beat rajiv gandhi record