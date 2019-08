ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ. ബി.എസ്.പി, ആംആദ്മി, വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ്, ബി.ജെ.ഡി, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. തുടങ്ങിയ പാര്‍ട്ടികളാണ് കേന്ദ്രതീരുമാനത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്.

ജമ്മുകശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനവും വികസനവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബി.എസ്.പി. എം.പി. സതീഷ് ചന്ദ്ര മിശ്ര, എ.ഐ.ഡി.എം.കെ. എം.പി. എ. നവനീതകൃഷ്ണന്‍, ബി.ജെ.ഡി. എം.പി. പ്രസന്ന ആചാര്യ, വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. വി. വിജയസായി റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയവരാണ് രാജ്യസഭയില്‍ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ ഇവര്‍ അഭിനന്ദിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

