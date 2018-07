ചെന്നൈ: ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷന്‍ കരുണാനിധിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍. അദ്ദേഹം മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതായി സൂചനയുണ്ടെന്നും കാവേരി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിനിലൂടെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ കുറച്ചുനാള്‍കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 1.30ഓടെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാവേരി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ തുടരുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച്ചയോടെ അദേഹം മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി ചൊവ്വാഴ്ച്ച അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് സന്ദര്‍ശനത്തിനുശേഷം രാഹുല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാത്രിയോടെ രജനീകാന്ത് കാവേരി ആശുപത്രിയിലെത്തി കരുണാനിധിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. നിരവധി ഡി.എം.കെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണ്.

