ചെന്നൈ: നടന്‍ രജനികാന്തിനെതിരെ രൂക്ഷപരിഹാസവുമായി കാര്‍ത്തി ചിദംബരം. സ്വന്തമായി പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിക്കാന്‍ പോകുന്നെന്ന് രജനികാന്ത് ഇനിയും നടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നോളൂ. നല്ലതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള നാട്യത്തില്‍നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിതരാക്കൂ- എന്നായിരുന്നു കാര്‍ത്തിയുടെ ട്വീറ്റ്.

No reason for @rajinikanth to pretend that he is going to form a new political party, might as well join the @BJP4India and spare us the charade.