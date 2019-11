ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ തിരക്കിയുള്ള പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ വീഡിയോ വൈറല്‍. പാക് ഔദ്യോഗിക സംഘത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടക സംഘം പാകിസ്താനില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെ തിരക്കിയത്.

നമ്മുടെ സിദ്ദു എവിടെപോയി എന്നാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരോട് ചോദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

Moments before the Indian official jatha arrived for pilgrimage through #KartarpurCorridor...

An entire conversation by Pak PM @ImranKhanPTI on "Hamara Sidhu"

Watch.@IndiaToday @MEAIndia @ForeignOfficePk @IndiainPakistan @Ajaybis @DrSJaishankar @capt_amarinder @sherryontopp pic.twitter.com/V1rwYbDVit