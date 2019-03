ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്താനുമിടയിലുള്ള കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആദ്യവട്ട ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയായി. ദിവസം അയ്യായിരം തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ ഇടനാഴി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകണമെന്ന് ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പഞ്ചാബിലെ ഗുര്‍ദാസ്പുരിലെ ഗുരുനാനാക്ക് ദേരയെ പാകിസ്താനിലെ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ-പാക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആദ്യഘട്ട ചര്‍ച്ചയാണ് പൂര്‍ത്തിയായത്. ഇടനാഴി സംബന്ധിച്ച് ഇരു ഭാഗത്തുനിന്നും ക്രിയാത്മകമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് നടന്നതെന്നും ത്വരിതഗതിയില്‍തന്നെ പദ്ധതി യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ധാരണയായെന്നും യോഗത്തിനു ശേഷം സംയുക്തമായി പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനയില്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി.

പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍, ദിനംപ്രതി അയ്യായിരം തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലേയ്ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതിന് അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് എസ്.സി.എല്‍ ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

കര്‍ത്താപുര്‍ ഇടനാഴി സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയതിന് പാകിസ്താനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ത്യ പുനരാരംഭിച്ചു എന്ന് അര്‍ഥമില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമല്ല ഇത്. കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബിലേയ്ക്ക് തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ദീപക് മിത്തല്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നാലുകിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ളതാണ് കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി. ഈ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ ഗുരുദ്വാരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും. പാക് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ നരോവാള്‍ ജില്ലയിലുള്ള ഷകര്‍ഗഢിലാണ് കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയുള്ളത്. സിഖ് മതസ്ഥാപകനായ ഗുരുനാനാക്ക് 18 വര്‍ഷത്തോളം ജീവിച്ച സ്ഥലമാണ് സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര.

SCL Das, Joint Secy, MHA on India-Pakistan meeting on Kartarpur: We have also emphasised from our side that in the spirit of Kartarpur corridor, it should be absolutely visa free. There should not be any addl encumbrances in the form of any additional documentation or procedures. pic.twitter.com/PGscP2g2En