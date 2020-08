ബെംഗളൂരു: ടെലിവിഷനിലൂടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ മംഗല്യസൂത്രം പണയപ്പെടുത്തി വീട്ടമ്മ ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി. കർണാടകയിലെ ഗദക് ജില്ലയിലെ കസ്തൂരി ചലവാടിയാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനായി തന്റെ 12 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള മംഗല്യസൂത്രം പണയപ്പെടുത്തിയത്.

വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട തഹസിൽദാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണത്തിനയച്ചു. വായ്പ നൽകിയ പണമിടപാടുകാരൻ വിവരമറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മംഗല്യസൂത്രം തിരികെ നൽകി. പണം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് മടക്കി നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് അയാൾ കസ്തൂരിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

വാർത്ത പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവർക്കായി രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും പ്രദേശവാസികളും ധനശേഖരണം നടത്തി. കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ. സമീർ അഹമ്മദ് 50,000 രൂപയും മന്ത്രി സി.സി. പാട്ടീൽ 20,000 രൂപയും ഇവർക്ക് നൽകി.

വീട്ടിൽ ടിവിയില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടികൾ അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയാണ് ടിവി കണ്ടിരുന്നതെന്നും ദൂരദർശനിലൂടെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ടിവിയിലൂടെ ക്ലാസുകൾ കാണണമെന്ന് അധ്യാപകർ നിർദേശിച്ചതായും കസ്തൂരി പറഞ്ഞു.

ക്ലാസ് നഷ്ടമായാൽ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിനാലാണ് ഏതു വിധേനയയും ടിവി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പലരോടും പണം കടം ചോദിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് മംഗല്യസൂത്രം പണയപ്പെടുത്തി ടിവി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കസ്തൂരി വ്യക്തമാക്കി.

കസ്തൂരിയുടെ ഭർത്താവ് മുത്തപ്പ ദിവസവേതനക്കാരനാണ്. കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇയാൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇവരുടെ നാല് മക്കളിൽ മൂന്ന് പേർ 7, 8 ക്ലാസുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. മൂത്ത മകളെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു.

Content Highlights: Karnataka woman mortgages mangalsutra to buy TV for her childrens classes