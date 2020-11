സി.ടി.രവി

ബെംഗളുരു:വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുളള നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് കര്‍ണാടക ടൂറിസം മന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ സി.ടി.രവി. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തിന് പോറലേല്‍പ്പിച്ചാല്‍ മിണ്ടാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുളള മതപരിവര്‍ത്തനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുളള അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കര്‍ണാടകയില്‍ നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൗ ജിഹാദിനെതിരേ നിയമവ്യവസ്ഥകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ബി.ജെ.പി.ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ്, യു.പി., ഹരിയാണ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നേരത്തേ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

'അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുളള മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നത് കര്‍ണാടക നിയമം വഴി നിരോധിക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ അഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് നിശബ്ദരായി ഇരിക്കാനാകില്ല.' മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മതപരിവര്‍ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാല്‍ കഠിന ശിക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഒക്ടോബര്‍ 31-നാണ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയുളള മതപരിവര്‍ത്തനം സാധുവല്ലെന്ന് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നവദമ്പതിമാർ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഈ വര്‍ഷം ജൂലായില്‍ വിവാഹിതരായ ദമ്പതിമാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ വധുവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഇടപെടാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇവര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തങ്ങളുടെ വിവാഹജീവിതത്തില്‍ ഇടപെടരുതെന്ന് പോലീസിനോടും വധുവിന്റെ പിതാവിനോടും നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദമ്പതിമാരുടെ ആവശ്യം.

