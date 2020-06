ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടയിലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്ത് നൂറുകണക്കിനു പേര്‍. ഹവേരി ജില്ലയിലെ കര്‍ജാഗി ഗ്രാമവാസികളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഘാടകര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സംഘാടക സമിതിയിലെ 30 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹവേരി ഡിസിപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ക്ഷേത്രോത്സവം നടത്താന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് പ്രദേശത്തെ തഹസില്‍ദാര്‍ കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.

സംഘാടകരുമായി പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആചാരം പാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രതീകാത്മക ചടങ്ങ് മാത്രം നടത്തുമെന്നാണ് അവര്‍ അറിയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ബ്രഹ്മലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് നടന്നതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. നിരവധിപേര്‍ ഘോഷയാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതും നൂറുകണക്കിനുപേര്‍ വഴിയരികിലും കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലും കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Karnataka: Social distancing norms flouted as people in huge numbers yesterday participated in 'Kara Hunnime' fair at Karjagi village in Haveri, amid #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/u7UPKRCCR4