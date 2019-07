ബെംഗളൂരു:വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് ഇന്നും നടന്നില്ല. കര്‍ണാടക നിയമസഭ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്കുള്ളില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് കത്തു മുഖാന്തരം മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയോട് ഗവര്‍ണര്‍ വാജുഭായി വാല അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അഭ്യര്‍ഥന നിരസിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇതു രണ്ടാംവട്ടമാണ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ഗവര്‍ണറുടെ അഭ്യര്‍ഥന സര്‍ക്കാര്‍ നിരസിച്ചത്. നേരത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കു മുമ്പായി സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ ഇതും നിരസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പതിനാറ് കോണ്‍ഗ്രസ്- ജെ ഡി എസ് എം എല്‍ എമാരുടെ രാജിയോടെയാണ് കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായി മാറിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കില്‍ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിക്കാനാണ് സാധ്യത. രാജി സമര്‍പ്പിച്ച എം എല്‍ എമാരില്‍ പതിമൂന്നുപേര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും മൂന്നുപേര്‍ ജെ ഡി എസ് അംഗങ്ങളുമാണ്.

അതേസമയം വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വിഷയത്തില്‍ നിര്‍ദേശം വരേണ്ടത് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണറുടെ ഇടപെടലിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരസ്വാമി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് വിഷയത്തിലെ തീരുമാനം ഞാന്‍ അങ്ങേക്ക് (സ്പീക്കര്‍) വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നല്ല. ഗവര്‍ണര്‍ അയച്ച കത്തില്‍നിന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അങ്ങയോട്(സ്പീക്കര്‍) അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്- കുമാരസ്വാമി സഭയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഗവര്‍ണറോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം രണ്ടാമതും അയച്ച 'ലവ്ലെറ്റര്‍' എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു. പത്തുദിവസം മുമ്പു മാത്രമാണോ അദ്ദേഹം കുതിരക്കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്? ബി ജെ പി നേതാവ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പിഎ സന്തോഷ് സ്വതന്ത്ര എം എല്‍ എച്ച് നാഗേഷിനൊപ്പം വിമാനത്തില്‍ കയറുന്ന ചിത്രം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ച് കുമാരസ്വാമി ചോദിച്ചു.

