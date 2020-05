ബെംഗളൂരു: വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി കര്‍ണാടക. പ്രത്യേക തീവണ്ടികള്‍ നാളെ മുതല്‍ ഓടിത്തുടങ്ങുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. തൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടി ഒന്‍പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കര്‍ണാടക ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. മെയ് എട്ട് മുതല്‍ 15 വരെ കര്‍ണാടകയില്‍നിന്ന് പ്രത്യേക തീവണ്ടി സര്‍വീസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിട നിര്‍മാതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക നോണ്‍ സ്‌റ്റോപ്പ് തീവണ്ടികള്‍ റദ്ദാക്കിയ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യെദ്യൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് നിര്‍ധനരായ തൊഴിലാളികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി നിരവധി പേര്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.

പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ജോലി ചെയ്യണോ ആരോഗ്യം നോക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം തൊഴിലാളികള്‍ക്കുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ ആര് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ അപലപിച്ച് 522 വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരിന് തുറന്ന കത്തയച്ചിരുന്നു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓള്‍ ഇന്ത്യ സെന്‍ട്രല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയന്‍സ് (എഐസിസിടിയു) കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

