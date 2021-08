ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തിലെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 157 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ 100 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടി. 1,28,931 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതിയ ആണ്‍കുട്ടികളെല്ലാം വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനമാണ് ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിജയ ശതമാനം. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിജയ ശതമാനം 99.99 ശതമാനമാണ്. കേന്ദ്രം മാറി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 71.80 ശതമാനം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ വിജയ ശതമാനം.

കര്‍ണാടക സെക്കന്‍ഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്‍ എക്‌സാമിനേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് (കെ.എസ്ഇഇബി) ആണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ എസ്എസ്എല്‍പി പരീക്ഷ നടത്തിയ ചുരുക്കംചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കര്‍ണാടക. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരീക്ഷ ഒബ്ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു. മികച്ച വിജയമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നേടിയത്.

71.80 ശതമാനം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. 72.79 ശതമാനം ആയിരുന്നു 2019 ലെ വിജയ ശതമാനം. 2,87,648 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ബി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു. 1,13,610 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് സി ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചത്. പ്രൈമറി - സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ബി.സി നാഗേഷാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

പാഠ്യവര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ആയിരുന്നു ക്ലാസുകള്‍. എന്നാല്‍ 2021 - 22 പാഠ്യവര്‍ഷത്തില്‍ ക്ലാസുകള്‍ ഓഫ്‌ലൈനായി നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതല്‍ കര്‍ണാടകയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കും. sslc.karnataka.gov.in, karresults.nic.in, and kseeb.kar.nic.in. എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

