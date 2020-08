ചെന്നൈ/ബെംഗളുരു:തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 5975 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍. 97 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,79,385 ആയി ഉയര്‍ന്നു.



3,19,327 പേരാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രോഗമുക്തി നേടിയത്. 6,517 പേര്‍ മരിച്ചു. നിലവില്‍ 53,541 പേരാണ് ചികിത്സയിലുളളത്.

Tamil Nadu reported 5,975 new COVID-19 cases, 6,047 recoveries and 97 deaths today, taking total cases to 3,79,385 including 3,19,327 discharges and 6,517 deaths. Number of active cases stands at 53,541: State Health Department pic.twitter.com/u5C0zvyiVW