ബെംഗളുരു: രാജിക്കാര്യത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് നിലപാടെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ നിലപാടില്‍ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് മുംബൈയില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന കര്‍ണാടകയിലെ വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍. രാജി തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും സഭാനടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിലേയും ജെഡി എസിലേയും വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സുപ്രീംകോടതി വിധിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണ്, അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു- വിമത കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ബി.സി പാട്ടീല്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

കര്‍ണാടകയില്‍ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. അതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് എം.എല്‍.എമാരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കാന്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് വിമതര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പരാതിയില്‍ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ്‌ സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.

അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ സഭയിലെത്തിയേക്കില്ല. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തങ്ങള്‍ കൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കകയെന്നും നിയമസഭയിലെത്തുന്ന പ്രശ്‌നമില്ലെന്നുമാണ് വിമതര്‍ പറഞ്ഞത്.

15 വിമത എം.എല്‍.എമാരും സഭാനടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട്‌. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വിപ്പ് കര്‍ശനമാക്കാനാകില്ല.

