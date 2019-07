ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ രാഷ്ട്രീയനാടകങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ യോഗം. ബെംഗളൂരുവിലെ കുമാരകൃപ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്. കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ഒന്നും ഭയക്കാനില്ലെന്നായിരുന്നു യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വേണു ഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം. ഭരണപക്ഷ എം എല്‍ എമാരുടെ കൂട്ടരാജിയോടെ കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ്പു തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഏതുവിധേനയും സര്‍ക്കാരിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

അതേസമയം ജെ ഡി എസ് തങ്ങളുടെ എം എല്‍ എമാരെ താജ് വെസ്റ്റ് എന്‍ഡ് ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് ദേവനഹള്ളിയിലെ നന്ദി ഹില്‍സ് റോഡിലുള്ള ഗോള്‍ഫ്ഷെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് ബസിലാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയത്.

രാജിവെച്ച എം എല്‍ എമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ മുംബൈയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിവകുമാര്‍ പുറപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ് മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ ഗോവയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

അതിനിടെ ബി ജെ പിയുടെ യോഗവും ഇന്നു ചേര്‍ന്നിരുന്നു. യോഗത്തിനു ശേഷം പുറത്തെത്തിയ ബി ജെ പി എം എല്‍ എ അരവിന്ദ് ലിംബവാലിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ- സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുവര്‍ഷമായി വരള്‍ച്ചയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വികസനവും നടപ്പാക്കിയില്ല. ജൂലായ് പന്ത്രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളുടെ അജണ്ട മാറ്റി. സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ നിലനില്‍ക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. രണ്ടുദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ രാജിവെക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച ബി ജെ പി നിയമസഭാകക്ഷി യോഗം ചേരുമെന്നും ലിംബാവാലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

