സി എ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കന്നഡ കവി സിരാജ ബിസറള്ളി എഴുതിയ കവിതയുടെ മലയാള വിവര്‍ത്തനം. ഈ കവിതയുടെ പേരില്‍ സിറാജ് ബിസറള്ളിയെ കര്‍ണ്ണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കവിക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജനതാദള്‍ നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി ഈ കവിത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ണ്ണാടക നിയമസഭയില്‍ വായിക്കുകയുണ്ടായി.

നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുക?

ആധാറിനും റേഷനും വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂവിനിടയില്‍ ,

വിരലടയാളങ്ങള്‍ക്കും സെര്‍വറുകള്‍ക്കും വേണ്ടി

ഭ്രാന്തമായി പരതുമ്പോള്‍,

രേഖകള്‍ക്കായി ആളുകള്‍ ജീവന്‍ കൊടുക്കുമ്പോള്‍,

ഇവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ എവിടെയാണ്?

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സന്തോഷപൂര്‍വ്വം ജീവിതം ബലി കഴിച്ചവരെ നിരാകരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ ( ഭരണകൂടം),

ചരിത്രത്തിന്റെ പേജുകള്‍ കീറിയെറിയുന്നവര്‍,

നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുക?

താജ്മഹലിന്റെയും ചാര്‍മിനാറിന്റെയും

ചുവന്ന കല്ലുകള്‍ പാകിയ കുത്തബ്മിനാറിന്റെയും

രേഖകള്‍ ചോദിക്കുന്നവര്‍ ,

എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ?

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബൂട്ടുകള്‍ നക്കിക്കൊണ്ട്,

മതദ്വേഷത്തിന്റെ പേരില്‍ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ,

ഗീബല്‍സിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍,

എവിടെ നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍?

പക്കോഡ വില്‍ക്കുന്നവര്‍,

എന്റെ പട്ടണത്തില്‍ ചായ വില്‍ക്കുന്നവര്‍,

മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ ,

ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടാത്തവര്‍ ,

അവര്‍ നുണക്കഥകള്‍ മെനഞ്ഞിട്ടില്ല,

പറയൂ, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുക?

Content Highlights: Kumaraswamy Questions Poet’s Arrest By Reading His Anti-NRC Poem In Assembly