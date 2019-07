മുംബൈ: വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെത്താതെ മുംബൈയില്‍ തങ്ങിയ വിമത എം.എല്‍.എ മാര്‍ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തൂവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുംബൈയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലില്‍ കഴിയുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിലേയും ജെഡിഎസിലേയും വിമതര്‍ എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരാണെന്നും ബി.ജെ.പി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് രാജി നല്‍കി. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അന്തിമ നീക്കങ്ങളിലാണ് ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പയും കൂട്ടരും.

സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച് എം.എല്‍.എ മാര്‍ മുംബൈയിലേക്ക് കടന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ ശിവകുമാര്‍ എം.എല്‍.എ മാരെ കാണാന്‍ എത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു.

സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പി ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

