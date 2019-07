മുംബൈ/ ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലെത്തിയ പത്ത് എം.എല്‍.എമാരും മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലില്‍ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയോടെ മുംബൈയിലെത്തിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ മുംബൈയിലെ സോഫിടെല്‍ ഹോട്ടലിലാണ് താമസം. അതിനിടെ യു.എസ്. സന്ദര്‍ശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ഞായറാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലെത്തും.

കര്‍ണാടകയിലെ 13 ഭരണകക്ഷി എം.എല്‍.എമാര്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിസമര്‍പ്പിച്ചതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയപ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ.ഡി.എസ്. എം.എല്‍.എമാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് രാജിസമര്‍പ്പിച്ചത്. തങ്ങളുടെ രാജിക്ക് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പി. അല്ലെന്ന് വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഇവര്‍ മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് ബി.ജെ.പി. എം.പിയുടെ വിമാനത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ബി.ജെ.പിയുടെ രാജ്യസഭാംഗം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് പത്ത് എം.എല്‍.എമാരും മുംബൈയിലെത്തിയതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ കര്‍ണാടകയിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പിയല്ലെന്നായിരുന്നു ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രതികരണം.

Content Highlights: karnataka mla's still in mumbai hotel, hd kumaraswamy will arrive back from usa on sunday