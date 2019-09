ബെംഗളൂരു: രാജ്യസ്‌നേഹികളായ മുസ്ലീംങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തെന്നും പാകിസ്താന്‍ അനുകൂലികളും ദേശവിരുദ്ധരുമായ മുസ്ലീംങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നും കര്‍ണാടക മന്ത്രി കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പ. തിങ്കളാഴ്ച ശ്രീരാമ സേന സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇന്ത്യാടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ശ്രീരാമസേനയുടെ പരിപാടിയില്‍ മന്ത്രി ഈശ്വരപ്പ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെ:

''ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരുമായി ഞാന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയിലേക്ക് വരാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അവര്‍. തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ 50000-ലേറെ മുസ്ലീം വോട്ടുകളുണ്ടെന്നും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു അവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തൊരു ഷണ്ഡത്വമാണത്. എന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ എന്റെ സമുദായത്തില്‍ എട്ടായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയില്‍ വോട്ടര്‍മാരേയുള്ളൂ. പക്ഷേ, 50000-ലേറെ മുസ്ലീം വോട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്നുവരെ ഞാന്‍ വോട്ട് ചോദിച്ച് ഒരു മുസ്ലീമിനെ പോയി വണങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഞാന്‍ 47000-ലേറെ വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിച്ചു. രാജ്യസ്‌നേഹികളായ മുസ്ലീംങ്ങളെല്ലാം ബി.ജെ.പി.ക്ക് വോട്ടുചെയ്തു. പക്ഷേ, പാകിസ്താന്‍ അനുകൂലികളും ദേശവിരുദ്ധരുമായ മുസ്ലീംങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്തില്ല.''

എന്നാല്‍ ഈശ്വരപ്പയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബി.ജെ.പി. നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സദാനന്ദ ഗൗഡ രംഗത്തെത്തി. ഈശ്വരപ്പയുടെ പ്രസ്താവന പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രസ്താവനയായി കാണേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരെയും വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും വികസനമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ബി.ജെ.പി. പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈശ്വരപ്പയുടെ പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രതികരണം. ഈശ്വരപ്പ പറയുന്നതിനെല്ലാം പ്രതികരിക്കുന്നത് താന്‍ അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമാനരീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നേരത്തെയും വിവാദങ്ങളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ള ബിജെപി നേതാവാണ് കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പ. ബി.ജെ.പി. മുസ്ലീംങ്ങളെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കില്ലെന്നും, അവര്‍ക്ക് ബി.ജെ.പി.യെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരാമര്‍ശം പിന്നീട് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും കാരണമായി.

