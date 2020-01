ബെംഗളൂരു: കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ബീഫ് ഉലര്‍ത്തിയതിന്റെ ചിത്രം അടക്കം റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു വെട്ടിലായി കര്‍ണാടക വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്തി സി.ടി രവി. മന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നതോടെ സംഭവം ട്രോള്‍ ആണെന്ന വിശദീകരവുമായി മന്ത്രിക്കു രംഗത്തുവരേണ്ടിവന്നു.

Welcome to Karnataka to bring out the Vegetarian in you 💐.



Enjoy the flavors of Tulu Nadu – Pathrode, Kotte Kadubu, Halasina Hannina Gatti, Avalakki Upkari, Badanekayi Mosaru Gojju and a whole lot of authentic food to hit Your tastebuds.#KarnatakaTourism#OneStateManyWorlds https://t.co/PHdyo4Hr11 pic.twitter.com/nweldSuNEX