ബെംഗളൂരു: തകര്‍ന്നു വീണ കെട്ടിടത്തിന്റെ അശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിയ യുവാവിനെ 62 മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്ഷാസേന പുറത്തെത്തിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇയാളെ പുറത്തെത്തിക്കാനായത്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് കര്‍ണാടകയിലെ ധര്‍വാഡില്‍ നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന നാലുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണത്. അപകടത്തില്‍ 15 പേര്‍ മരിച്ചു. ആറോളം പേര്‍ ഇപ്പോഴും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. അപകടം നടന്ന് നാലാം ദിവസവും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. അപകടത്തില്‍ 55 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

മുതിര്‍ന്ന പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനായ എംഎന്‍ റെഡ്ഡി യുവാവിന്റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു. പോലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പുറത്തത്തിയ സോമു എന്ന യുവാവ് പരിഭ്രമിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഇയാളെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

