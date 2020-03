ഉഡുപ്പി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായെന്ന ഭയത്തേ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയില്‍ ഒരാള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉഡുപ്പിയില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. വീടിന് സമീപത്തുള്ള മരത്തില്‍ ഇയാളെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

തനിക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉറപ്പായും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്നും ഇയാള്‍ എഴുതിവെച്ച ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയേണ്ട ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഇയാള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇയാള്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

56 കാരനായ ഇയാള്‍ വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളും പിതാവുമാണ്.

ആത്മഹത്യ ചെയ്തയാള്‍ തനിക്ക് കൊറോണയുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇയാളില്‍ നിന്ന് രോഗ നിര്‍ണയ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലവും മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്തതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും വരാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

