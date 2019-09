ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യന്‍ യുവാവ് യുഎസിലെ ടര്‍ണര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ടെക്‌സാസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്ന അജയ് കുമാര്‍ കൊയ്യാലമുടി(24) യാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. കര്‍ണാടകത്തിലെ റായ്ച്ചുര്‍ സ്വദേശിയാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വെള്ളത്തില്‍ വീണ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അജയ് കുമാര്‍ മുങ്ങിമരിച്ചത്.

ടെക്‌സാസിലെ ആര്‍ലിങ്ടണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നു.

അജയിന്റെ ഭൗതികശരീരം വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിക്കും.

Content Highlights: Karnataka Man Jumps Into US Waterfall To Save Friend, Drowns