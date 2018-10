ദേവന്‍ഗരെ: മദ്യപിച്ച് ഇരുചക്ര വാഹനമോടിച്ചതിന് ശ്വാസ പരിശോധനക്ക് വിധേയനാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ലക്കുകെട്ട അഭിഭാഷകന്‍ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്തു. കര്‍ണാടകയിലെ ദേവന്‍ഗരെയിലാണ് സംഭവം. റോഡരികിലെ വില്‍പ്പനക്കാരന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് മണ്‍പാത്രമെടുത്ത് ട്രാഫിക് പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുന്ന അഭിഭാഷകന്‍ രുദ്രപ്പ രണ്ടാമത്തെയാളെ റോഡിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: A man who was allegedly drunk assaulted two traffic policemen in Karnataka's Davangere earlier today. Police arrested the man and a case has been registered against him. pic.twitter.com/kahGksU0A7