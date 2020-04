ബാംഗ്ലൂര്‍: കോവിഡ് 19 ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിടാനും, ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കാനും പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍. പല കമ്പനികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിരിച്ചുവിടലുകളും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും നടക്കുന്നതായി ജീവനക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഐടി കമ്പനികളുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ കര്‍ണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഐടി / ഐടിഇഎസ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയന്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോക്ക് ഡൌണ്‍ കാലയളവില്‍ ശമ്പളം കുറയ്ക്കാനോ, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനോ പാടില്ല എന്ന തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം (മാര്‍ച്ച് 20, 2020 ) ഐടി കമ്പനികള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് യൂണിയന്‍ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളെയും ഗവണ്‍മെന്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഐടി കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ തൊഴില്‍ വകുപ്പിന്റെ അടിയന്തിര ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നും, ശമ്പളം കുറക്കുകയോ, ജോലിയില്‍ നിന്നു പിരിഞ്ഞു പോകാന്‍ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ വഴങ്ങരുതെന്നും ഉടന്‍ തങ്ങളെ 9605731771 9742045570 , 7025984492 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും യൂണിയന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.

മാനേജ്‌മെന്റിന്റെത് നിയമവിരുദ്ധവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ നീക്കമാണെന്നും കമ്പനികളുടെ നീക്കത്തെ കൂട്ടായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും യൂണിയന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മഹാദുരന്തകാലത്തു ഗവണ്‍മെന്റ് നിര്‍ദ്ദേശത്തിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് രാജ്യതാല്‍പ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് യൂണിയന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ മാനിക്കണമെന്നും ലോക്ക്‌ഡോഡൗണ്‍ കാലയളവിനുശേഷവും പിരിച്ചുവിടല്‍ പോലുള്ള നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുതെന്നും കെ.ഐ.ടി.യു കമ്പനികള്‍ക്ക് താക്കീതു നല്‍കി.

